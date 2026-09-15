İkinci beynimiz alarm veriyor: İşte mucizevi probiyotik etkisi!

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN DOĞAL KALKANI

Vücudumuzun hastalıklara karşı gösterdiği direncin yaklaşık %80’i bağırsaklarda şekillenir. Probiyotikler, bu bölgedeki antikor üretimini teşvik ederek savunma sistemini sürekli tetikte tutar. Mevsim geçişlerinde sıkça yaşanan enfeksiyonların önlenmesinde bu dost canlıların rolü çok büyüktür. Yetersiz beslenme sebebiyle zayıflayan bir mikrobiyota, virüslere karşı vücudu tamamen savunmasız bırakabilir. Bu nedenle düzenli probiyotik alımı, doğal bir aşı etkisi yaratarak hastalanma sıklığını ciddi oranda azaltır. Sağlıklı bir yaşam sürdürmek isteyen her bireyin bu dengeye dikkat etmesi gerekir.