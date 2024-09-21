İkinci el telefon alacaklar dikkat! Bunu mutlaka yapın
İkinci el cep telefonu alacak vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Endüstri Mühendisi Gökhan Taşcı, e-Devlet üzerinden IMEI sorgusunun yapılması gerektiğini söyledi.
Endüstri Mühendisi Gökhan Taşcı, ikinci el telefon alacaklar için tavsiyelerde bulundu.
Taşcı, cihazın garanti ve faturasının bulunmasının, alım sürecinde güven verici bir faktör olduğunu belirtti.
e-Devlet üzerinden IMEI sorgusu yapmanın önemini vurgulayan Taşcı, telefonun Türkiye'ye ait olmasının en kritik unsurlardan biri olduğunu ifade etti.
Orijinal parçaların kullanılması gerektiğini, yan sanayi parçaların ise sorun oluşturabileceğini belirten Taşcı, cihazı almadan önce yetkili serviste kontrol ettirmenin faydalı olacağını kaydetti.
Dolandırıcıların tuzaklarına düşülmemesi gerektiğini ifade eden Taşcı, telefona ulaşmadan IBAN üzerinden para göndermemek gerektiğini önerdi.