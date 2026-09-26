İkiz bebeklerin gizemli ilk 6 ayı: Yan yana uyuyorlar ama birbirlerini tanımıyorlar!

İLK 4 AYDA SADECE ÇEVRESEL BİRER NESNE OLARAK GÖRÜLÜYORLAR

Gelişimsel süreç incelendiğinde, ilk 4 ay boyunca ikizlerin birbirini odadaki herhangi bir eşyadan farklı görmediği anlaşılmaktadır. Bir bebek ağladığında diğeri bu sesten rahatsız olup ağlayabilir ancak bu durum sadece yüksek sese verilen doğal bir tepkidir. Birbirlerinin gözlerinin içine bakarak bilinçli bir iletişim kurma yetisinden bu evrede tamamen yoksundurlar. Karşılarındaki hareket eden silüet, onlar için sadece etrafta dönüp duran renkli bir oyuncak veya bir gölgeden farksızdır. Kardeşlik bağının zihinsel olarak temelleri henüz atılmamıştır ve her iki bebek de tamamen bireysel bir hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Uzmanlar ailelerin bu dönemde bebeklerden mantıksal bir etkileşim beklememesi gerektiğinin altını önemle çizmektedir.