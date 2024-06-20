İktisat bölümü nedir? İktisat bölümü kaç yıllıktır?
İktisat diğer adı ile ekonomi, insanların çeşitli malları üretmek ve bunları tüketmek için, toplumun tüm üyelerine dağıtmaya yönelik kıt ya da sınırlı üretim kaynaklarını ne şekilde kullandıklarını kapsayan bir bilim dalıdır. Peki, iktisat bölümü kaç yıllıktır? İktisat hangi fakülteye bağlıdır? İktisatta hangi dersler okutulur? İş alanları nelerdir? İşte, iktisat bölümüne dair detaylar…
İktisat nedir?
İktisat ya da diğer adı ile ekonomi, kıt veya sınırlı kaynakların, sınırsız istek ve gereksinimleri karşılamak için nasıl kullanıldığının ve koordine edileceğinin incelendiği bir bilim dalıdır. İktisat, ekonominin işleyişini, piyasaları, devletin ekonomi üzerindeki etkilerini inceler.
İktisat bölümü kaç yıllıktır?
İktisat bölümü 4 yıllık bir lisans bölümüdür.
İktisat bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır?
İktisat bölümü, eşit ağırlık (EA) puan türü ile öğrenci alır.
İktisat bölümü hangi fakülteye bağlıdır?
İktisat bölümü bazı üniversitelerde iktisat fakültesine, bazı üniversitelerde iktisadi ve idari bilimler fakültesine ve bazı üniversitelerde ise siyasal bilgiler fakültesine bağlıdır.