İktisat bölümü nedir? İktisat bölümü kaç yıllıktır?

İktisat nedir?

İktisat ya da diğer adı ile ekonomi, kıt veya sınırlı kaynakların, sınırsız istek ve gereksinimleri karşılamak için nasıl kullanıldığının ve koordine edileceğinin incelendiği bir bilim dalıdır. İktisat, ekonominin işleyişini, piyasaları, devletin ekonomi üzerindeki etkilerini inceler.