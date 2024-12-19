İlaçlar çöpe… Bu müthiş tüyolarla geceleri mışıl mışıl uyuyun! Uzmanlar birer birer sıraladı
Uykuya dalma sorunu yaşayan milyonlarca insan var. Her ne kadar ilaçlar veya çeşitli yöntemler bu sorun için çözümler arasında olsa da, tükettiğiniz yiyecek ve içeceklere de dikkat etmeniz gerekiyor. İşte uzmanlardan müthiş tüyolar!
Uyku problemi, milyonlarca insanın yaygın olarak yaşadığı sorunlar arasında başı çekiyor. Geceleri yatağa uyuma hayali girenler, uykuya dalamadığı için yatakta dönüp dolaşıyor.
Tıpta bu problem için çeşitli ilaç ve yöntemler var. Ayrıca psikolojik sorunlar da zaman zaman bunun etkileri arasında. Ancak tüm bunlara ek olarak tüketilen yiyecek ve içeceklerin de çok önemli rol oynadığını söylemek gerek.
Akşamları yediğiniz yemekten içtiğiniz içeceğe kadar her şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Akşam öğünü ve sonrasında yenilen her yiyecek eğer diyet ve egzersiz yapılmıyorsa kilo almaya neden olabilir. Bunun yanında uykuya dalma sorunu yaşıyorsanız yediğiniz yiyecekler de bunun gizli kaynağı olabilir.
İspanyol medyasından Eldebate, uzmanlardan aldığı yorumlara dayanarak düzenli uyuyabilmenin püf noktalarını açıkladı.
Valensiya Klinik Hastanesi'nde uyku tıbbı alanında nörofizyolog uzmanı olan Dr. Manuel de Entrambasaguas, "Uykusuzluğun, etkilenen nüfusun yaşam kalitesi, fiziksel sağlığı ve zihinsel sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisi var’’ derken, tüketilmesi gereken yiyecek içecek dikkat edilmesi gereken tüyoları paylaştı.