İlaçlarla etkileşime giren besinler

Greyfurt

Greyfurt, ilaçların karaciğerde parçalanma hızını etkiler. Düşük dozlarda bile ilaç zehirlenmesi yaşayabilirsiniz. Greyfurt, 1000’den fazla ilaçla negatif olarak etkileşim halindedir. Sadece bir greyfurt ya da bir bardak greyfurt suyu bile bazı kolesterol ilaçlarının etkisini 13 kat artırır. Bu da büyük risk demektir.