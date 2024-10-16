İlaçlarla etkileşime giren besinler
Bazı besinler kullanılan ilaçlarla etkileşime girebilir. Önlem almak için ilaç kullanılan dönemde ilgili besini kesmek ya da ilacın kullanılacağı saatlere yakın tüketmemek gerekebilir. Peki, bu besinler nelerdir? İşte, ilaçları etkileyen besinler…
Greyfurt
Greyfurt, ilaçların karaciğerde parçalanma hızını etkiler. Düşük dozlarda bile ilaç zehirlenmesi yaşayabilirsiniz. Greyfurt, 1000’den fazla ilaçla negatif olarak etkileşim halindedir. Sadece bir greyfurt ya da bir bardak greyfurt suyu bile bazı kolesterol ilaçlarının etkisini 13 kat artırır. Bu da büyük risk demektir.
Yeşil sebzeler
Kan inceltici ilaç kullanıyorsanız; lahana, brokoli, ıspanak, pazı gibi yeşil yapraklı sebzeler ve özellikle kuru erik kan pıhtılaşmasını tetikleyebilir. Bu durumda yeşil sebzeleri beslenmenizden kesinlikle çıkarmanız değil, yalnızca aşırı tüketiminden kaçınmanız önerilir.
Süt ve süt ürünleri
Süt ve süt ürünleri antibiyotikler veya osteoporoz ilaçlarının etkilerini zayıflatır. İlaçlardan 1-2 saat öncesinde ve sonrasında süt ve süt ürünleri tüketimi bırakılmalıdır
Meyve suyu
Meyve suları, özellikle elma ve portakal suyu kemik erimesi ve tansiyon ilaçlarının etkisini önemli oranda düşürür.