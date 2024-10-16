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İlaçlarla etkileşime giren besinler

Bazı besinler kullanılan ilaçlarla etkileşime girebilir. Önlem almak için ilaç kullanılan dönemde ilgili besini kesmek ya da ilacın kullanılacağı saatlere yakın tüketmemek gerekebilir. Peki, bu besinler nelerdir? İşte, ilaçları etkileyen besinler…

İlaçlarla etkileşime giren besinler - Sayfa 1

Greyfurt

Greyfurt, ilaçların karaciğerde parçalanma hızını etkiler. Düşük dozlarda bile ilaç zehirlenmesi yaşayabilirsiniz. Greyfurt, 1000’den fazla ilaçla negatif olarak etkileşim halindedir. Sadece bir greyfurt ya da bir bardak greyfurt suyu bile bazı kolesterol ilaçlarının etkisini 13 kat artırır. Bu da büyük risk demektir.

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İlaçlarla etkileşime giren besinler - Sayfa 2

Yeşil sebzeler

Kan inceltici ilaç kullanıyorsanız; lahana, brokoli, ıspanak, pazı gibi yeşil yapraklı sebzeler ve özellikle kuru erik kan pıhtılaşmasını tetikleyebilir. Bu durumda yeşil sebzeleri beslenmenizden kesinlikle çıkarmanız değil, yalnızca aşırı tüketiminden kaçınmanız önerilir.

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İlaçlarla etkileşime giren besinler - Sayfa 3

Süt ve süt ürünleri

Süt ve süt ürünleri antibiyotikler veya osteoporoz ilaçlarının etkilerini zayıflatır. İlaçlardan 1-2 saat öncesinde ve sonrasında süt ve süt ürünleri tüketimi bırakılmalıdır

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İlaçlarla etkileşime giren besinler - Sayfa 4

Meyve suyu

Meyve suları, özellikle elma ve portakal suyu kemik erimesi ve tansiyon ilaçlarının etkisini önemli oranda düşürür.

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