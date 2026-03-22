İlber Ortaylı, Fatih Altaylı ve Celal Şengör son kez yan yana: Çektikleri son program yayınlandı
Türkiye’nin en değerli isimlerinden biri olan İlber Ortaylı’ya geçtiğimiz hafta veda ettik. Celal Şengör ve Fatih Altaylı ile yakınlığı olan Ortaylı’nın, ekranlara son kez çıktığı program yayınlandı.
Türkiye, tarihindeki en önemli kişilerden birine veda etti. İlber Ortaylı, geçtiğimiz hafta hayatını kaybetti ve milyonları hüzne boğdu.
Ülkemizin yetiştirdiği en büyük tarihçilerden biri olan Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı geçtiğimiz hafta kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu büyük kaybın ardından, hocanın vefatından kısa bir süre önce kayda alınan son programı, Teke Tek Bilim, YouTube üzerinden izleyicilerle buluştu.
Daha önce gazeteci Fatih Altaylı'nın sunduğu ve İlber Hoca'nın kadim dostu Celal Şengör'ün de yer aldığı bu özel bölüm, sadece bilimsel bir sohbet değil, aynı zamanda bir devrin kapanışına tanıklık eden, hüzünlü bir veda niteliği taşıyor.