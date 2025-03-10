İlk sıra şaşırttı! Dünyanın en güvenilir ülkeleri açıklandı! Listeye 1 tane Müslüman ülke girdi
İngiliz Daily Mail gazetesinin yaptığı bir araştırmaya göre üçüncü dünya savaşının çıkması durumunda en güvenilir ülkeler belli oldu.
Küresel çatışmaların son beş yıl boyunca artması, Üçüncü Dünya Savaşı'nın ufukta olabileceği spekülasyonlarına yol açtı. Dünya genelinde olası bir büyük savaş senaryosunda hangi ülkelerin en güvenli olacağı merak konusu.
Uzmanlar, coğrafi konum, tarafsızlık politikaları ve nükleer tehditlerden uzaklık gibi kriterleri göz önünde bulundurarak en güvenli ülkeleri sıraladı.
İŞTE DÜNYANIN EN GÜVENLİ ÜLKELERİ...
12) TUVALU
Eskiden Ellice Adaları olarak bilinen Tuvalu, Pasifik Okyanusu'nda, Hawaii ile Avustralya arasında yer almaktadır.