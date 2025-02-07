İlk sıradaki şehri kimse bilemedi! Türkiye'nin en yaşlı şehirleri açıklandı: İki il zirveyi paylaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2024 Sonuçları"nı açıkladı. Buna göre, 2023 yılı itibarıyla 85 milyon 372 bin 377 olan ülke nüfusu geçen yıl 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişiye yükseldi. 2024 Türkiye nüfusu ile ilgili açıklanan son istatistikler, Türkiye'de yaşlı nüfusun hızlı artışını ortaya koydu.

İşte Türkiye'nin en yaşlı şehirleri...