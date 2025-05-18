İlk sırayı kimse bilemedi! Türkiye’nin en zeki şehri açıklandı: Ne İstanbul ne Ankara ne de İzmir...
Türkiye genelinde 1 milyon kişinin katılımıyla gerçekleştirilen kapsamlı araştırmada illerin ortalama IQ seviyeleri belirlendi. En zeki şehirlerin sıralandığı listede zirveye yerleşen il ise sonuçları gören herkesi şaşırttı.
Türkiye'nin 81 ilini kapsayan geniş çaplı bir araştırmayla, şehirlerin ortalama IQ seviyeleri belirlendi. Araştırmaya katılan 1 milyondan fazla kişi, problem çözme, mantık yürütme ve analitik düşünme gibi alanlarda teste tabi tutuldu.
Elde edilen veriler doğrultusunda Türkiye'nin "en zeki şehirleri" sıralandı ve her ilin IQ ortalaması kamuoyuyla paylaşıldı. Beklentilerin aksine, büyükşehirler listenin zirvesinde yer almadı. İlk sıraya yerleşen Anadolu şehri sürpriz bir şekilde dikkatleri üzerine çekti.
İşte Türkiye'nin en zeki şehirleri...