İlk sırayı kimse tahmin bile edemedi! İstanbul'da havası en kirli ilçeleri açıklandı: Liste şaşırttı

Farklı noktalara kurulan hava kalitesi izleme istasyonlarından alınan verilerle ilçelerde bölgesel bazlı ölçüm yapılıyor.

Uygulamalarda, hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye göre tespit edilen değerler şu şekilde tanımlanıyor:

0 ile 50 arası: Temiz (yeşil),

51 ile 100 arası: Orta (sarı),

101 ile 150 arası: Hassas (turuncu),

151 ile 200 arası: Sağlıksız (kırmızı),

201 ile 300 arası: Kötü (mor),

301 ile 500 arası: Tehlikeli (bordo).



