İlk sırayı kimse tahmin bile edemedi! İstanbul'da havası en kirli ilçeleri açıklandı: Liste şaşırttı
Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı (NEFES) verilerine göre İstanbul'da hava kirliğinin en yüksel olduğu ilçe ve semtler belli oldu. Trafik yoğunluğu hava kirliğinin en önemli sebepleri arasında yer alırken liste herkesi şaşırttı.
Dünyada ve Türkiye'de son dönemlerde hızla önlem alınması gereken konular arasında başı çeken hava kirliliği, son günlerde İstanbul'da sisli ve puslu bir havanın hakim olmasıyla tekrar gündeme geldi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Sürekli İzleme Merkezi bünyesindeki Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı (NEFES) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Koruma Müdürlüğünün Hava Kalitesi İzleme Merkezi'nden kentteki hava kirliliği anlık takip edilebiliyor.
Farklı noktalara kurulan hava kalitesi izleme istasyonlarından alınan verilerle ilçelerde bölgesel bazlı ölçüm yapılıyor.
Uygulamalarda, hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye göre tespit edilen değerler şu şekilde tanımlanıyor:
0 ile 50 arası: Temiz (yeşil),
51 ile 100 arası: Orta (sarı),
101 ile 150 arası: Hassas (turuncu),
151 ile 200 arası: Sağlıksız (kırmızı),
201 ile 300 arası: Kötü (mor),
301 ile 500 arası: Tehlikeli (bordo).