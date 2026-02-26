İlk veda geldi: Veliaht 23. bölüm izle, son bölüm ücretsiz ve HD izleme
Show TV’nin büyük umutlarla yayına giren ve 23. bölümü ile izleyici karşısına çıkan Veliaht, düşen reytingler sonrası eleştirilerin odağında. Dizinin akıbeti merak konusu. 23. bölümde başrollerden biri diziye veda ederken, 23. bölüm oldukça heyecanlı geçti. Peki Veliaht 23. bölüm nereden izlenir, işte son bölümü izlemenin yolları.
Veliaht, Ay Yapım imzalı aile dizisi olarak hayatımıza girdi. Kısa sürede ilgi görse de, özellikle son haftalarda bu dizinin reytinglerinde ciddi düşüşler yaşandı.
Futbol maçlarının da çakışmasıyla reytingler bir hayli düşerken, 23. bölüm özetsiz yayınlandı.
Her hafta yeni bir sırrın açığa çıktı Ay Yapım imzalı dizi, 23. bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerinde Ercan Kesal, Hazal Türesan, Akın Akınözü ve Serra Arıtürk gibi isimlerin yer aldığı dizinin son bölümü nefes kesti.