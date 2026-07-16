İncirin mucizevi faydaları: Sindirimden kalbe, enerjiden cilde tam bir şifa deposu

SİNDİRİM SİSTEMİNİ KÖKTEN ÇÖZEN MÜKEMMEL LİF KAYNAĞI

İncir, doğada bulunan en yüksek lif oranına sahip meyvelerden biri olarak sindirim sisteminin en büyük dostudur. İçerdiği yoğun lifler sayesinde bağırsak hareketlerini hızlandırır ve kronik kabızlık sorununu doğal yoldan tamamen ortadan kaldırır. Bağırsak florasındaki yararlı bakterileri besleyerek prebiyotik bir etki gösterir ve sindirimi baştan aşağı kolaylaştırır. Düzenli olarak incir tüketmek, mide şişkinliklerini ve hazımsızlık şikayetlerini de kısa sürede minimuma indirir.