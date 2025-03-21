İnegöllü köftecinin 38 senedir sakladığı sır. İç harcına 1 adet eklemek köfteyi balon gibi yapıyor

Osman'ın paylaşımına göre, İnegöl köftenin sırrı, harcında yumurta, ekmek veya baharat bulunmayan, bütünüyle sade ve doğal ürünlerle hazırlanmasında bulunuyor. Dana ve kuzu eti karışımından yapılan kıyma, tuz ve soğan ile yoğrulup en az 12 saat dinlendirilerek lezzetini iyice alması sağlanıyor. Özel şekli ve ızgarada pişirilirken suyunu kaybetmemesi için kıvamı özen ayarlanıyor. Bu sayede dışı hafif çıtır, içi ise yumuşak ve sulu kalıyor. İnegöl köfteyi diğer köftelerden ayıran en önemli unsur, etin doğru oranlarda karıştırılması ve yoğrulduktan sonra uzun süre dinlendirilmesiyle ortaya çıkan kendine has lezzeti.