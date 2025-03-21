İnegöllü köftecinin 38 senedir sakladığı sır. İç harcına 1 adet eklemek köfteyi balon gibi yapıyor
Celal Osman'ın başka bir yerde bulamayacağınız bu ipuçları, yalnızca bir tarifle sınırlı değil. Ayrıca geçmişten günümüze kadar gelen lezzetlerin muhafaza edilmesi adına da miras niteliği taşıyor. Bursa İnegöl'deki bu benzersiz köfte, hem bölgenin gastronomisini zenginleştiriyor hem de enfes bir lezzeti nesilden nesine aktarıyor.
Köfte, geleneksel mutfağımızın olmazsa olmaz lezzetlerinden biri olmasının yanında, Bursa İnegöl mutfağında da mühim bir noktada bulunur. İnegöl'de pişirilen köfteler ise kendine özgü tadıyla özel bir yerde bulunur. 38 senelik deneyimiyle İnegöl'ün en bilinen ustalarından Köfteci Celal Osman sırları paylaştı.
Celal Osman, köfte işini yapmaya neredeyse çocuk yaşlarında adım atmış ve seneler içinde bu alanda uzmanlık kazanmıştır. Osman, köftenin yalnızca bir yemek değil, ayrıca eşsiz bir sanat olduğunu aktarıyor. 38 senelik deneyiminin ona kattığı en önemli şeylerden biri, ürün seçiminin ve hazırlık aşamasının köftenin tadı üzerindeki tesiri olmuş.
Osman'ın paylaşımına göre, İnegöl köftenin sırrı, harcında yumurta, ekmek veya baharat bulunmayan, bütünüyle sade ve doğal ürünlerle hazırlanmasında bulunuyor. Dana ve kuzu eti karışımından yapılan kıyma, tuz ve soğan ile yoğrulup en az 12 saat dinlendirilerek lezzetini iyice alması sağlanıyor. Özel şekli ve ızgarada pişirilirken suyunu kaybetmemesi için kıvamı özen ayarlanıyor. Bu sayede dışı hafif çıtır, içi ise yumuşak ve sulu kalıyor. İnegöl köfteyi diğer köftelerden ayıran en önemli unsur, etin doğru oranlarda karıştırılması ve yoğrulduktan sonra uzun süre dinlendirilmesiyle ortaya çıkan kendine has lezzeti.