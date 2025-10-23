İngiliz doktorlardan kış ayına girerken mutlaka alınması gereken önlemler: 3 kurala dikkat
Kış ayı geliyor. O soğuk buz gibi havalar, ne kadar kalın giyinirsek giyinelim yine de ısınmayan bizler… Tabii ki tüm bunlar beraberinde hastalık da getirebiliyor. İngiliz aile hekimi, kış ayında mutlaka dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı.
Yaz ayı artık bitti ve sonbaharın da sonlarını yaşıyoruz. Çok sıcak bir mevsimden çok soğuk bir mevsime geçiş sürecimiz olan bu günler de hastalıklar da bir hayli artmaya başladı.
Covid’in farklı varyantlarla dünyada yayıldığı bildirilirken, vatandaşlar grip şikayetleri ile sağlık kuruluşlarına gidiyor. Kış ayında bireylerin dikkat etmesi gereken pek çok konu var.
Hepimizin bağışıklığı iyi olmayabilir. Bu nedenle soğuk havaya karşı dirençli olmanız gerekiyor. Peki doktorlar bu konuda ne diyor?