İngiltere enflasyona karşı market kuponları dağıtmaya başladı
İngiltere, enflasyonla mücadele kapsamında ihatiyaç sahiplerine market kuponu dağıtmaya başladı.
Ülkede artan yaşam maliyetler nedeniyle zorluk yaşayan dar gelirlilere market kuponları veriliyor.
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Yerel yönetimler tarafından dağıtılan alışveriş kuponları Tesco, Asda ve Morrisons gibi büyük süpermarketlerde geçerli olacak.
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İngiltere Hanehalkı Destek Fonu, 421 milyon sterlinlik bir kaynağı ihtiyaç sahiplerine destek olmak adına yerel yönetimlerle paylaştı.
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