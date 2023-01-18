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İngiltere enflasyona karşı market kuponları dağıtmaya başladı

İngiltere, enflasyonla mücadele kapsamında ihatiyaç sahiplerine market kuponu dağıtmaya başladı.

Ülkede artan yaşam maliyetler nedeniyle zorluk yaşayan dar gelirlilere market kuponları veriliyor.

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Yerel yönetimler tarafından dağıtılan alışveriş kuponları Tesco, Asda ve Morrisons gibi büyük süpermarketlerde geçerli olacak.

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İngiltere Hanehalkı Destek Fonu, 421 milyon sterlinlik bir kaynağı ihtiyaç sahiplerine destek olmak adına yerel yönetimlerle paylaştı.

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