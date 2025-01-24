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İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi: Evden çalışanlar daha fazla uyuyor

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yapılan araştırmaya göre, evden çalışan kişiler, ofise giden çalışanlardan 24 dakika daha fazla uyuyabiliyor.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi: Evden çalışanlar daha fazla uyuyor - Sayfa 1

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yapılan araştırmaya göre, evden çalışan kişiler işyerine gitmek için harcayacakları süreyi her gün 24 dakika daha fazla “uyku ve dinlenme” ile değerlendirebiliyor.

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İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi: Evden çalışanlar daha fazla uyuyor - Sayfa 2

Bu kişiler aynı zamanda, egzersiz gibi başka aktivitelere de 15 dakika daha fazla zaman ayırabiliyor.

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İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi: Evden çalışanlar daha fazla uyuyor - Sayfa 3

BBC'nin haberine göre araştırma, evden çalışan kişilerin, işe gidiş süresinden tasarruf ederek her gün ortalama bir saat kazandıklarını gösteriyor.

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İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi: Evden çalışanlar daha fazla uyuyor - Sayfa 4

Ofisten çalışan kişiler, evden çalışanlara göre, her gün yolda 56 dakika daha fazla zaman geçiriyor.

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