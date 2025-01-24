İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi: Evden çalışanlar daha fazla uyuyor
İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yapılan araştırmaya göre, evden çalışan kişiler, ofise giden çalışanlardan 24 dakika daha fazla uyuyabiliyor.
İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yapılan araştırmaya göre, evden çalışan kişiler işyerine gitmek için harcayacakları süreyi her gün 24 dakika daha fazla “uyku ve dinlenme” ile değerlendirebiliyor.
Bu kişiler aynı zamanda, egzersiz gibi başka aktivitelere de 15 dakika daha fazla zaman ayırabiliyor.
BBC'nin haberine göre araştırma, evden çalışan kişilerin, işe gidiş süresinden tasarruf ederek her gün ortalama bir saat kazandıklarını gösteriyor.