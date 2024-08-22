İnsanlar umursamıyor ama ölüm tehlikesi var. TikTok topraklama çarşaf olayı nedir?
Her geçen gün yeni bir akımın türediği TikTok’ta gittikçe yayılan topraklama çarşaf akımının ölüme yol açabileceği ortaya çıktı. Konu hakkında insanları uyaran uzmanlar topraklama çarşaftaki tehlikeye dikkati çekti. Peki TikTok topraklama çarşaf olayı nedir?
Her yeni gün farklı bir rezilliğin türediği TikTok yine bir saçmalığa imza attı. Milyonlarca kullanıcısı bulunan popüler platformda topraklama çarşaf diye bir akım türedi. Böylece TikTok Topraklama çarşaf olayı nedir? sorusu merak konusu oldu.
Söz konusu topraklama çarşafın insan sağlığı üzerinde pozitif etkisi olduğu ve iyi geldiği savunuluyor. Böylece türeyen akımın ardından sağlık insanlarının dikkati söz konusu battaniyeye çevrildi. Vatandaşlar ise söz konusu çarşafın ne olduğunu ve bu akımın detaylarını araştırıyor.
TİKTOK TOPRAKLAMA ÇARŞAF OLAYI NEDİR?
Sağlık uzmanları, TikTok'ta yayılan bir ürünle ilgili uyarılarda bulundu. Prizle çalışan bir çarşafı içeren bu akımın, ölüme bile neden olabileceği söyleniyor.
Günümüzde TikTok’ta yüzlerce faklı akım gündem olabiliyor. İnsanlar da bu akımları içeren videolar çekiyorlar. Maalesef bazıları ciddi anlamda tehlikeye yol açabiliyor. Nisan ayında özellikle çocuklar için zararlı olan deodorant akımı bunun en yakın örneklerindendi.