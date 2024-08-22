İnsanlar umursamıyor ama ölüm tehlikesi var. TikTok topraklama çarşaf olayı nedir?

Her yeni gün farklı bir rezilliğin türediği TikTok yine bir saçmalığa imza attı. Milyonlarca kullanıcısı bulunan popüler platformda topraklama çarşaf diye bir akım türedi. Böylece TikTok Topraklama çarşaf olayı nedir? sorusu merak konusu oldu.