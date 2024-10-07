İnsanların kokusuna burun kıvırdığı şifa kaynağı ; Canan Karatay bile bol yiyin diyor

Kırmızı et ülkemizde çok tüketilir. Özellikle doğu illerinde bol bol tüketilen kırmızı et sofralarda lezzetli besin kaynağı olarak biliniyor. Kebap, fırın yemeği, sulu yemek gibi çok sayıda yemekte tüketilen kırmızı ete ilişkin bir de püf nokta var.