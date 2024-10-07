İnsanların kokusuna burun kıvırdığı şifa kaynağı ; Canan Karatay bile bol yiyin diyor
* Sakatat * tavsiyeleriyle tanınan Prof. Dr. Canan Karatay insanların kokusu yüzünden burun kıvırdığı bu lezzetin tüketilmesi gerektiğini söyledi.
Kırmızı et ülkemizde çok tüketilir. Özellikle doğu illerinde bol bol tüketilen kırmızı et sofralarda lezzetli besin kaynağı olarak biliniyor. Kebap, fırın yemeği, sulu yemek gibi çok sayıda yemekte tüketilen kırmızı ete ilişkin bir de püf nokta var.
DİZLERDEKİ AĞRIYI KESİYOR
Prof. Dr. Canan Karatay diz ağrısı çekenlerin kuyruk yağı yemesi gerektiğini söyledi. Kuyruk yağı köfteye konduğunda da lezzetini 5 kat artırıyor.
odatv.com’un haberine göre Prof. Dr. Canan Karatay yüksek besin değeri nedeniyle hayvansal yağların tüketilmesi gerektiğini söyledi.
Kuyruk yağı hakkında da bilgilendirmede bulunan Canan Karatay, "Bunu yiyen 95 yaşına kadar yaşar, kavurmayı yağ ile birlikte yemelisiniz" şeklinde konuştu.