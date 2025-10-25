Instagram’da en çok takipçisi olan Türkler: 15 milyon da var 50 milyon da!
Sosyal medyanın aktif olarak kullanıldığı Türkiye’de, globale açılan çok sayıda ünlü var. Peki Instagram’da en çok takipçiye sahip ünlüler hangileri? İşte şöhretleri ülke sınırlarını aşan ünlü isimler!
Milyonlarca kişi Instagram, TikTok ve diğer sosyal medya platformlarında saatlerce vakit geçirirken, kimisi ise bu platformlardan gelir kaynağı sağlıyor.
Türkiye’de fenomen olan pek çok ünlü isim, içerikleriyle globale açılmış durumda. Peki en çok hangi Türk, Instagram’da en çok takipçiye sahip?
