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  4. İnsülin direnci olanların en büyük yardımcısı; 32 yıllık aktar öneriyor

İnsülin direnci olanların en büyük yardımcısı; 32 yıllık aktar öneriyor

İnsülin direnci olan kişilerin mutlaka yanında bulundurması gereken besini 32 yıllık aktar Murat Çatlak söyledi.

İnsülin direnci olanların en büyük yardımcısı; 32 yıllık aktar öneriyor - Sayfa 1

Sağlık bir yaşam için orantılı yemek çok önemlidir. Özellikle doktorlar bu konuda ısrarla bilgilendirme yapıyor. Bazı vatandaşlar ise yeme içmelerine dikkat etmiyor.

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İnsülin direnci olanların en büyük yardımcısı; 32 yıllık aktar öneriyor - Sayfa 2

Bunun sonucunda da çeşitli hastalıklar ortaya çıkabiliyor. İnsülin direnci de bu hastalıklardan biri… Aşırı şekerli ve kontrolsüz tüketimle baş gösteren bu hastalık şekerin kana karışmamasından kaynaklanıyor.

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İnsülin direnci olanların en büyük yardımcısı; 32 yıllık aktar öneriyor - Sayfa 3

1 AVUÇ YETERLİ OLUYOR

İnsülin direnci olan kişilerde açlık sırasında şeker isteği yüksek oluyor. Bunun önüne geçmek için çok basit bir yöntem olduğunu söyleyen aktar Murat Çatlak, “Açlık hissettiğinizde yanınızda sadece 1 avuç sarı ve beyaz leblebi bulunması yetiyor. Açlık hissi bastırdığında bir avuç leblebi tüketince daha iyi hissedeceksiniz.” dedi.

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İnsülin direnci olanların en büyük yardımcısı; 32 yıllık aktar öneriyor - Sayfa 4

acibadem.com.tr sitesinde yer alan bilgiye göre diyabeti olan kişiler şu 10 besinle daha iyi hissedebiliyor; YULAF EZMESİ, BADEM VE CEVİZ, YOĞURT, ZERDEÇAL, ARMUT, TAM TAHILLAR, TARÇIN, BALIK, CHİA TOHUMU ve KURU BAKLAGİLLER.

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