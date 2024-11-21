İnsülin direnci olanların en büyük yardımcısı; 32 yıllık aktar öneriyor

1 AVUÇ YETERLİ OLUYOR

İnsülin direnci olan kişilerde açlık sırasında şeker isteği yüksek oluyor. Bunun önüne geçmek için çok basit bir yöntem olduğunu söyleyen aktar Murat Çatlak, “Açlık hissettiğinizde yanınızda sadece 1 avuç sarı ve beyaz leblebi bulunması yetiyor. Açlık hissi bastırdığında bir avuç leblebi tüketince daha iyi hissedeceksiniz.” dedi.