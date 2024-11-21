İnsülin direnci olanların en büyük yardımcısı; 32 yıllık aktar öneriyor
İnsülin direnci olan kişilerin mutlaka yanında bulundurması gereken besini 32 yıllık aktar Murat Çatlak söyledi.
Sağlık bir yaşam için orantılı yemek çok önemlidir. Özellikle doktorlar bu konuda ısrarla bilgilendirme yapıyor. Bazı vatandaşlar ise yeme içmelerine dikkat etmiyor.
Bunun sonucunda da çeşitli hastalıklar ortaya çıkabiliyor. İnsülin direnci de bu hastalıklardan biri… Aşırı şekerli ve kontrolsüz tüketimle baş gösteren bu hastalık şekerin kana karışmamasından kaynaklanıyor.
1 AVUÇ YETERLİ OLUYOR
İnsülin direnci olan kişilerde açlık sırasında şeker isteği yüksek oluyor. Bunun önüne geçmek için çok basit bir yöntem olduğunu söyleyen aktar Murat Çatlak, “Açlık hissettiğinizde yanınızda sadece 1 avuç sarı ve beyaz leblebi bulunması yetiyor. Açlık hissi bastırdığında bir avuç leblebi tüketince daha iyi hissedeceksiniz.” dedi.