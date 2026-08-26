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İnternetten akşam alışveriş yapanlar dikkat: Saat 18:00 - 00:00 için kritik uyarı

İnternetten online alışveriş yaparken kimsenin bilmediği bir detay ortaya çıktı. Akşam 18’de başlayan ve gece yarısına kadar süren bu zaman diliminde, algoritmanın gizli hilesi gözler önüne serildi.

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İnternetten akşam alışveriş yapanlar dikkat: Saat 18:00 - 00:00 için kritik uyarı - Sayfa 1

Türkiye, e-ticaret platformlarından en çok alışveriş yapan ülkelerden biri. Tüketiciler genelde indirimli ürün kovalarken, kimi zaman fiyat araştırması yapmadan alışveriş de yapıyor.

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İnternetten akşam alışveriş yapanlar dikkat: Saat 18:00 - 00:00 için kritik uyarı - Sayfa 2

Ancak online platformlar, tam da kullanıcıların aktif olduğu süre içerisinde algoritmayı devreye sokarak ilginç bir kurnazlık yapıyor. 

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İnternetten akşam alışveriş yapanlar dikkat: Saat 18:00 - 00:00 için kritik uyarı - Sayfa 3

E-ticaret platformları, internet kullanıcılarının en yoğun olduğu akşam saatlerini hedef alarak "dinamik fiyatlandırma" algoritmalarını devreye sokuyor. 

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İnternetten akşam alışveriş yapanlar dikkat: Saat 18:00 - 00:00 için kritik uyarı - Sayfa 4

Gün boyu daha uygun fiyatla listelenen ürünler, mesai saatinin bitiminden sonra, yani 18:00 ile 00:00 arasında aniden pahalanabiliyor.

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