İnternetten akşam alışveriş yapanlar dikkat: Saat 18:00 - 00:00 için kritik uyarı
İnternetten online alışveriş yaparken kimsenin bilmediği bir detay ortaya çıktı. Akşam 18’de başlayan ve gece yarısına kadar süren bu zaman diliminde, algoritmanın gizli hilesi gözler önüne serildi.
Türkiye, e-ticaret platformlarından en çok alışveriş yapan ülkelerden biri. Tüketiciler genelde indirimli ürün kovalarken, kimi zaman fiyat araştırması yapmadan alışveriş de yapıyor.
Ancak online platformlar, tam da kullanıcıların aktif olduğu süre içerisinde algoritmayı devreye sokarak ilginç bir kurnazlık yapıyor.
E-ticaret platformları, internet kullanıcılarının en yoğun olduğu akşam saatlerini hedef alarak "dinamik fiyatlandırma" algoritmalarını devreye sokuyor.