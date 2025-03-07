İpek gibi fasulye ve nohutun sırrı: Bu yöntemle ağızda kolay dağılıyor yumuşacık oluyor
Sert nohut ve fasulyeler iyi lezzet vermediği gibi, yumuşak olmadığında ağızda dağılması da zor oluyor. Birkaç basit püf noktayı uygulayarak hem fasulye hem de nohutu yumuşacık yapabilirsiniz.
Sofraların vazgeçilmezi olan kuru fasulye ve nohut, pilavla birlikte tüketildiğinde müthiş bir ikili oluyor. Özellikle biz Türk halkının sıkça tükettiği bu yemek, kolay hazırlanışının yanı sıra, bıkmadan usanmadan tüketilen yemekler arasında.
Ancak kuru fasulye veya nohut yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktalar var. İyi bekletilmediğinde her iki yemek de ağızda kolay dağılmaz ve sert olur. Yemek şefleri, yumuşacık ve ipeksi nohut ile fasulyenin püf noktasını açıkladı.
Konserve fasulye veya nohut, en kullanışlı ve basit yiyecekler arasında. Normal hazırladığınız fasulyelerin aksine konserveyi, bir gece önceden ıslatma veya uzun süre pişirmeye gerek kalmıyor. Kapağı açıp hemen kullanabilirsiniz. Yumuşak beyaz fasulyelerden daha sert barbunya fasulyelerine kadar, konserveler genellikle iyi pişirilmiştir ve birçok tarifte işe yarar.