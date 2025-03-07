İpek gibi fasulye ve nohutun sırrı: Bu yöntemle ağızda kolay dağılıyor yumuşacık oluyor

Ancak kuru fasulye veya nohut yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktalar var. İyi bekletilmediğinde her iki yemek de ağızda kolay dağılmaz ve sert olur. Yemek şefleri, yumuşacık ve ipeksi nohut ile fasulyenin püf noktasını açıkladı.