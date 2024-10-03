İpek gibi kek yapmanın yolu : Çoğu kişinin bilmediği küçük dokunuş
Kek, kolayca yapılan bir atıştırmalık olması ve bolca ürün çeşitliliği nedeniyle sıkça tercih ettiğimiz bir tatlı olmakla beraber her zaman arzu ettiğimiz kıvamda olmayabilir.
Kek, günün her saati tüketilebilen ve bolca çeşidi bulunan tatlılardandır. Özellikle çay ve kahvenin yanında servis edilen bu lezzetli atıştırmalık her zaman istediğimiz kıvamda olmayabilir.
Böyle durumlarda genellikle ev hanımların kek hamurunu hazırladığı esnada ve pişirme sürecinde yaptığı bazı hatalar etkili olmaktadır. Bu hatalar kekin sönmesine ve kıvamının bozulmasına neden olur.
Fakat bazı incelikleri ve minik dokunuşları uyguladığınız zaman dağ gibi kabaran ve yumuşacık bir kek elde edebilirsiniz.
Şimdi sizlere aktaracağımız nefis ipuçları sayesinde kekinizin hem formu hem de lezzeti artacak. Aynı zamanda sönme ve hamurlaşma gibi hatalarla da karşılaşmayacaksınız. İşte lezzeti ve kıvamı yerinde ipek gibi kek yapmanın incelikleri: