İran’ın internet yasaklarını delen Türk! Binlerce kişiye hizmet veriyor, paraya para demiyor
İran’da yaşanan internet erişim sorunu nedeniyle ülkede yaşayan vatandaşlar yakınlarıyla iletişime geçmekte sorun yaşıyor. Ancak bir Türk’ün yöntemi, yasaklara rağmen internetin yeniden aktif olmasını sağlıyor.
İran, İsrail ve ABD arasında gerilim tırmanırken, Orta Doğu yangın yerine dönmüş durumda. Milyonlarca vatandaş İran ve komşu ülkelerde yaşanan patlamalar nedeniyle panik halinde.
Savaşın üzerinden bir aya yakın zaman geçti. Halk, gerilimin ortasında ölüm korkusuyla yaşarken, ülkede internetin tamamen kesilmesi nedeniyle yakınlarla iletişim kurma sıkıntısı da gündemde.
Ancak şaşırtıcı şekilde bir Türk vatandaşı, yasakları delerek İranlı vatandaşlara interneti yeniden getirmenin ilginç yollarını buldu.