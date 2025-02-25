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  4. İrmik helvasına tam ölçü veren püf nokta; Meşhur tatlıcılar bile bu tarifin peşinde

İrmik helvasına tam ölçü veren püf nokta; Meşhur tatlıcılar bile bu tarifin peşinde

İrmik helvası hazırlarken kıvamının asla şaşmaması ve tam ölçülü olması için biraz un kullanabilirsiniz

İrmik helvasına tam ölçü veren püf nokta; Meşhur tatlıcılar bile bu tarifin peşinde - Sayfa 1

Her zaman afiyetle tüketilen hafif ve lezzetli tatlı olan irmik helvası kıvamıyla ünlüdür. Kıvamını güzel tutturmak önemlidir.

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İrmik helvasına tam ölçü veren püf nokta; Meşhur tatlıcılar bile bu tarifin peşinde - Sayfa 2

Kıvam ayrıca irmik helvasının lezzetini de dengeler. Kıvam vermek için biraz un kullanmalısınız.

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İrmik helvasına tam ölçü veren püf nokta; Meşhur tatlıcılar bile bu tarifin peşinde - Sayfa 3

TAM KIVAMINDA VE ÖLÇÜLÜ İRMİK HELVASI TARİFİ

haberturk.com’daki tarife göre ölçülü irmik helvası için gereken malzemeler şunlar;

  • 1,5 su bardağı irmik (ince veya orta taneli)
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ (tereyağı ile birlikte hem lezzet hem de kıvam sağlar)
  • 1 su bardağı süt (daha zengin bir aroma için)
  • 1 su bardağı su
  • 1 su bardağı toz şeker (tatlılık oranını damak zevkinize göre artırabilirsiniz)
  • Çam fıstığı veya ceviz içi (isteğe bağlı, kavrulmuş olarak kullanabilirsiniz)

 

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İrmik helvasına tam ölçü veren püf nokta; Meşhur tatlıcılar bile bu tarifin peşinde - Sayfa 4

Süt ve suyu bir tencereye alın, içine şekeri ekleyip şeker tamamen eriyene kadar karıştırın. Karışımı bir kenarda bekletin.

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