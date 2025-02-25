İrmik helvasına tam ölçü veren püf nokta; Meşhur tatlıcılar bile bu tarifin peşinde
İrmik helvası hazırlarken kıvamının asla şaşmaması ve tam ölçülü olması için biraz un kullanabilirsiniz
Her zaman afiyetle tüketilen hafif ve lezzetli tatlı olan irmik helvası kıvamıyla ünlüdür. Kıvamını güzel tutturmak önemlidir.
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Kıvam ayrıca irmik helvasının lezzetini de dengeler. Kıvam vermek için biraz un kullanmalısınız.
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TAM KIVAMINDA VE ÖLÇÜLÜ İRMİK HELVASI TARİFİ
haberturk.com’daki tarife göre ölçülü irmik helvası için gereken malzemeler şunlar;
- 1,5 su bardağı irmik (ince veya orta taneli)
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ (tereyağı ile birlikte hem lezzet hem de kıvam sağlar)
- 1 su bardağı süt (daha zengin bir aroma için)
- 1 su bardağı su
- 1 su bardağı toz şeker (tatlılık oranını damak zevkinize göre artırabilirsiniz)
- Çam fıstığı veya ceviz içi (isteğe bağlı, kavrulmuş olarak kullanabilirsiniz)
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