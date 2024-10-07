İrmik helvasının dağılmasını önleyen tüyo ; 1 kaşık ekleyince kıvamı da pamuk oluyor
İrmik helvası hazırlarken dağılmasını önlemek ve kıvamını da pamuk gibi yapmak için bilmeniz gereken tüyo
İrmik helvası çok sevilen bir lezzet. Üstelik düşük kalorili olduğu için de diyet yapanlar tarafından da seviliyor. Afiyetle tüketilen bu lezzetli tatlıyı tam kıvamında hazırlamak da biraz zahmet istiyor.
1 YEMEK KAŞIĞI EKLEMEK YETİYOR
PÜF NOKTA 1: İrmik helvasının dağılmasını ve kıvam almasını istiyorsanız tencerede karıştırırken 1 yemek kaşığı un eklemelisiniz. Un eklendiğinde helva kıvam alacak ve dağılmayacaktır.
PÜF NOKTA 2: Yine kıvam ve lezzet için biraz da pekmez ekleyebilirsiniz. Bu sayede besin değeri de artacaktır.
KIVAMINDA İRMİK HELVASI TARİFİ
İrmik helvası hazırlarken gereken malzemeler şöyle:
- İrmik - Yarım su bardağı
- Tereyağı - 1 yemek kaşığı
- ayçiçeği yağı - 1 yemek kaşığı
- şeker - 3 yemek kaşığı
sıcak su - Yarım su bardağı