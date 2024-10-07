  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. İrmik helvasının dağılmasını önleyen tüyo ; 1 kaşık ekleyince kıvamı da pamuk oluyor

İrmik helvasının dağılmasını önleyen tüyo ; 1 kaşık ekleyince kıvamı da pamuk oluyor

İrmik helvası hazırlarken dağılmasını önlemek ve kıvamını da pamuk gibi yapmak için bilmeniz gereken tüyo

İrmik helvasının dağılmasını önleyen tüyo ; 1 kaşık ekleyince kıvamı da pamuk oluyor - Sayfa 1

İrmik helvası çok sevilen bir lezzet. Üstelik düşük kalorili olduğu için de diyet yapanlar tarafından da seviliyor. Afiyetle tüketilen bu lezzetli tatlıyı tam kıvamında hazırlamak da biraz zahmet istiyor.

1 | 14
İrmik helvasının dağılmasını önleyen tüyo ; 1 kaşık ekleyince kıvamı da pamuk oluyor - Sayfa 2

1 YEMEK KAŞIĞI EKLEMEK YETİYOR

PÜF NOKTA 1: İrmik helvasının dağılmasını ve kıvam almasını istiyorsanız tencerede karıştırırken 1 yemek kaşığı un eklemelisiniz. Un eklendiğinde helva kıvam alacak ve dağılmayacaktır.

2 | 14
İrmik helvasının dağılmasını önleyen tüyo ; 1 kaşık ekleyince kıvamı da pamuk oluyor - Sayfa 3

PÜF NOKTA 2: Yine kıvam ve lezzet için biraz da pekmez ekleyebilirsiniz. Bu sayede besin değeri de artacaktır.

3 | 14
İrmik helvasının dağılmasını önleyen tüyo ; 1 kaşık ekleyince kıvamı da pamuk oluyor - Sayfa 4

KIVAMINDA İRMİK HELVASI TARİFİ

İrmik helvası hazırlarken gereken malzemeler şöyle:

  • İrmik - Yarım su bardağı
  • Tereyağı - 1 yemek kaşığı
  • ayçiçeği yağı - 1 yemek kaşığı
  • şeker - 3 yemek kaşığı

sıcak su - Yarım su bardağı

4 | 14