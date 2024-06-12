İş sağlığı ve güvenliği bölümü nedir? İş sağlığı ve güvenliği bölümü kaç yıllıktır?

İş sağlığı ve güvenliği bölümü nedir?

İş sağlığı ve güvenliği bölümü, çalışma hayatında oluşabilecek iş kazaları ve meydana gelebilecek meslek hastalıkları ile ilgili olarak, güncel teknoloji ve bilgi ışığında özel sektöre ve kamu sektörüne; uzman personel yetiştiren bir bölümdür.