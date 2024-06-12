İş sağlığı ve güvenliği bölümü nedir? İş sağlığı ve güvenliği bölümü kaç yıllıktır?
Son yıllarda popüler bir eğitim programı olan iş sağlığı ve güvenliği bölümü nedir? İş sağlığı ve güvenliği bölümü kaç yıllıktır? İş sağlığı ve güvenliği bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır? İşte iş sağlığı ve güvenliği bölümüne dair detaylar…
İş sağlığı ve güvenliği bölümü nedir?
İş sağlığı ve güvenliği bölümü, çalışma hayatında oluşabilecek iş kazaları ve meydana gelebilecek meslek hastalıkları ile ilgili olarak, güncel teknoloji ve bilgi ışığında özel sektöre ve kamu sektörüne; uzman personel yetiştiren bir bölümdür.
İş sağlığı ve güvenliği bölümü kaç yıllıktır?
İş sağlığı ve güvenliği bölümü iki yıllık önlisans programıdır. Bunun yanı sıra bazı üniversitelerde 4 yıllık lisans eğitimi de verilebilir.
İş sağlığı ve güvenliği bölümü puan türü nedir?
İş sağlığı ve güvenliği bölümünün puan türü TYT’dir.
Temel Yeterlilik Sınavı, kısa ismi ile TYT, üniversite sınavlarına girecek öğrenciler için hazırlanmış 1. oturum sınavıdır.
İş sağlığı ve güvenliği bölümünde hangi dersler okutulmaktadır?
İş sağlığı ve güvenliği bölümünde okutulan derslerden bazıları şunlardır:
Hukukun temel kavramları
Bireysel iş hukuku
İş sağlığı ve güvenliğinin temelleri
İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı