Isınmadan futbol oynamak hayattan koparabilir!
Uzmanlar, ısınmadan spor yapanları uyarıyor. Biruni Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Okay Abacı, "Spor öncesinde kasları ve eklemleri hazırlamak için 10-15 dakika hafif derecede koşu ve hızlı yürüyüş yapmak kalp atış hızını artırarak kanın kaslara daha iyi ulaşmasını sağlar" diyerek tehlikeden korunmanın yolunu gösterdi.
Biruni Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Okay Abacı, spor yaparken kalp krizi ve sakatlanma risklerini en aza indirmek için yeterli derecede sıvı alımına ve beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.
Hastaneden yapılan açıklamaya göre, özellikle halı saha futbolu gibi yoğun fiziksel efor gerektiren aktiviteler öncesinde ısınma, yeterli sıvı tüketimi ve uygun beslenme hayati önem taşıyor. Isınmadan futbol oynamak kalp krizini tetikleyebilir.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Okay Abacı, bilinçsiz sporun ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulunarak, ısınma egzersizlerinin kasların hazırlanmasına ve sakatlanma riskinin azaltılmasına yardımcı olduğunu vurguladı.