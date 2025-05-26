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  4. Isırıldıktan hemen sonra bu 2 şeyi yapın! Uzmanlardan hayat kurtaran tüyolar. Kene kabusu başladı!

Isırıldıktan hemen sonra bu 2 şeyi yapın! Uzmanlardan hayat kurtaran tüyolar. Kene kabusu başladı!

Yaz ayı geldi ve artık vatandaşları kene korkusu sardı. Ölümcül tehlikesi olan kene ısırığına karşı uzmanlar hemen yapılması gereken hayati müdahaleleri açıkladı.

Isırıldıktan hemen sonra bu 2 şeyi yapın! Uzmanlardan hayat kurtaran tüyolar. Kene kabusu başladı! - Sayfa 1

Dünyanın en tehlikeli canlılarından biri olan keneler, yaz ayları geldiğinde gün yüzüne çıkıyor.

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Isırıldıktan hemen sonra bu 2 şeyi yapın! Uzmanlardan hayat kurtaran tüyolar. Kene kabusu başladı! - Sayfa 2

İnsanlar için ölümcül tehlikesi bulunan bu varlıklardan korunmanın bazı yolları var. Bunun yanında kene ısırığına maruz kalanlar için de uzmanlar hayati müdahaleleri paylaştı.

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Isırıldıktan hemen sonra bu 2 şeyi yapın! Uzmanlardan hayat kurtaran tüyolar. Kene kabusu başladı! - Sayfa 3

Bilmeyenler için keneler insanlara Lyme hastalığı bulaştırabildiğinden, onları ciltten güvenli ve etkili bir şekilde çıkarmak gerekiyor. Uzman doktorlar paylaştığı bazı basit ama hayati öneme sahip kurallar ile vatandaşları bir kez daha uyardı.

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Isırıldıktan hemen sonra bu 2 şeyi yapın! Uzmanlardan hayat kurtaran tüyolar. Kene kabusu başladı! - Sayfa 4

Acil servis hekimi Dr. Christopher Bazzoli, keneyle temas halinde panik yapılmaması gerektiğini ancak doğru müdahalenin hayati önem taşıdığını vurguladı.

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