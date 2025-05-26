Isırıldıktan hemen sonra bu 2 şeyi yapın! Uzmanlardan hayat kurtaran tüyolar. Kene kabusu başladı!
Yaz ayı geldi ve artık vatandaşları kene korkusu sardı. Ölümcül tehlikesi olan kene ısırığına karşı uzmanlar hemen yapılması gereken hayati müdahaleleri açıkladı.
Dünyanın en tehlikeli canlılarından biri olan keneler, yaz ayları geldiğinde gün yüzüne çıkıyor.
İnsanlar için ölümcül tehlikesi bulunan bu varlıklardan korunmanın bazı yolları var. Bunun yanında kene ısırığına maruz kalanlar için de uzmanlar hayati müdahaleleri paylaştı.
Bilmeyenler için keneler insanlara Lyme hastalığı bulaştırabildiğinden, onları ciltten güvenli ve etkili bir şekilde çıkarmak gerekiyor. Uzman doktorlar paylaştığı bazı basit ama hayati öneme sahip kurallar ile vatandaşları bir kez daha uyardı.