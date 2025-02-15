Isıtıcıların baş belası kireci 5 dakikada yok edin: 2 doğal malzeme yetiyor. Pırıl pırıl oluyor
Su ısıtıcılarının en büyük sorunlarından biri, kullanıma da bağlı olarak çok fazla kireç tutması. Kimyasalların aksine bu iki doğal yöntemle kireci 5 dakikada temizleyin.
Kimi zaman çay demleyip kimi zaman da başka şeyler için pratik olduğu için su ısıtıcılarını kullanırız.
Hemen hemen her evde olan bu ısıtıcılar veya kettle, temizlenmemesi durumunda yıllarca kireç tutabilir. Hem hijyen hem lezzet açısından bu kirecin düzenli olarak temizlenmesi gerekiyor.
Kireç çözmek için tüketiciler genelde marketlerden birçok markanın kimyasal içeren kireç çözücü malzemelerine başvuruyor. Ancak uzmanlar, evde bulunan malzemeler ile doğal yöntemle kireci yok etmenin püf noktalarını paylaştı.