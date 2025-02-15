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  4. Isıtıcıların baş belası kireci 5 dakikada yok edin: 2 doğal malzeme yetiyor. Pırıl pırıl oluyor

Isıtıcıların baş belası kireci 5 dakikada yok edin: 2 doğal malzeme yetiyor. Pırıl pırıl oluyor

Su ısıtıcılarının en büyük sorunlarından biri, kullanıma da bağlı olarak çok fazla kireç tutması. Kimyasalların aksine bu iki doğal yöntemle kireci 5 dakikada temizleyin.

Isıtıcıların baş belası kireci 5 dakikada yok edin: 2 doğal malzeme yetiyor. Pırıl pırıl oluyor - Sayfa 1

Kimi zaman çay demleyip kimi zaman da başka şeyler için pratik olduğu için su ısıtıcılarını kullanırız.

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Isıtıcıların baş belası kireci 5 dakikada yok edin: 2 doğal malzeme yetiyor. Pırıl pırıl oluyor - Sayfa 2

Hemen hemen her evde olan bu ısıtıcılar veya kettle, temizlenmemesi durumunda yıllarca kireç tutabilir. Hem hijyen hem lezzet açısından bu kirecin düzenli olarak temizlenmesi gerekiyor.

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Isıtıcıların baş belası kireci 5 dakikada yok edin: 2 doğal malzeme yetiyor. Pırıl pırıl oluyor - Sayfa 3

Kireç çözmek için tüketiciler genelde marketlerden birçok markanın kimyasal içeren kireç çözücü malzemelerine başvuruyor. Ancak uzmanlar, evde bulunan malzemeler ile doğal yöntemle kireci yok etmenin püf noktalarını paylaştı.

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Isıtıcıların baş belası kireci 5 dakikada yok edin: 2 doğal malzeme yetiyor. Pırıl pırıl oluyor - Sayfa 4

Isıtıcının dibini temizlemek için yoğun çaba sarf etmek yerine, kötü görüntü oluşturan kireci basit adımlarla temizlemek mümkün.

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