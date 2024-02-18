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  4. İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında artış

İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında artış

Yağışların ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı. İSKİ, 18 Şubat 2024 güncel baraj doluluk oranları paylaştı.

İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında artış - Sayfa 1

İstanbul'da etkili olan yağış, barajların doluluk oranlarına etki ediyor. Barajlarda su seviyesi yükselmeye devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 75.56 oldu.

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İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında artış - Sayfa 2

Ülke genelinde geçtiğimiz yıl etkili olan kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar İstanbul’u destekleyen barajları da kuruma noktasına getirmiş, doluluk oranı Kasım 2023'te yüzde 16,18'e kadar düşmüştü.

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İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında artış - Sayfa 3

İSKİ, İstanbul geneli barajların ortalama doluluk oranını yüzde 75,56 olarak açıklarken, 18 Şubat itibariyle İstanbul'daki baraj doluluk oranları şöyle:

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İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında artış - Sayfa 4

Alibey Barajı: Yüzde 76.01

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 72.35

Darlık Barajı: Yüzde 89.81

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