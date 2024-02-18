İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında artış Yağışların ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı. İSKİ, 18 Şubat 2024 güncel baraj doluluk oranları paylaştı.

İstanbul'da etkili olan yağış, barajların doluluk oranlarına etki ediyor. Barajlarda su seviyesi yükselmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 75.56 oldu. 1 | 10

Ülke genelinde geçtiğimiz yıl etkili olan kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar İstanbul’u destekleyen barajları da kuruma noktasına getirmiş, doluluk oranı Kasım 2023'te yüzde 16,18'e kadar düşmüştü. 2 | 10

İSKİ, İstanbul geneli barajların ortalama doluluk oranını yüzde 75,56 olarak açıklarken, 18 Şubat itibariyle İstanbul'daki baraj doluluk oranları şöyle: 3 | 10