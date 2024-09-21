İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 21 Eylül İstanbul baraj doluluk oranları
Vatandaşlar İstanbul’daki yağışlar sonrası barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 21 Eylül İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 21 Eylül barajların doluluk oranları…
Barajların doluluk oranları
İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 40,07 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Kazandere Barajı'nda su miktarı yüzde 7,45 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 57,08 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü.
İSKİ’nin son raporuna göre 21 Eylül barajlardaki doluluk oranları:
Alibey Barajı yüzde 8,85
Büyükçekmece Barajı yüzde 41,66
Darlık Barajı yüzde 45,69
Elmalı Barajı yüzde 57,08
Istrancalar Barajı yüzde 38,66
Kazandere Barajı yüzde 7,45
Pabuçdere Barajı yüzde 23,16
Sazlıdere Barajı yüzde 48,33
Terkos Barajı yüzde 56,53
Ömerli Barajı yüzde 34,84