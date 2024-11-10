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  4. Ispanak pişirirken besin değerini yok eden hata; Ev hanımları aslında hiç umursamıyor

Ispanak pişirirken besin değerini yok eden hata; Ev hanımları aslında hiç umursamıyor

Kış aylarının besin deposu ıspanağı yemek vücudun demir ihtiyaçlarını karşılıyor. Fakat pişirirken yapılan bir hata ıspanaktaki besin değerini adeta uçuruyor.

Ispanak pişirirken besin değerini yok eden hata; Ev hanımları aslında hiç umursamıyor - Sayfa 1

Kış aylarının az bulunan ve değerli sebzelerinden ıspanak tam bir demir deposudur. Özellikle çocukların bünyesinin ihtiyacı olan besinleri yüksek oranda karşılar.

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Ispanak pişirirken besin değerini yok eden hata; Ev hanımları aslında hiç umursamıyor - Sayfa 2

ISPANAKTAKİ TÜM BESİN DEĞERİNİ YOK EDİYOR

Fakat evlerde ıspanak pişirirken besin değerini yok eden bu hataya kimse dikkat etmiyor. Ekonomim.com’un sağlık sitelerinden derlediği bilgiye göre ıspanağı bıçakla doğrarsanız besin değerini yok edersiniz.

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Ispanak pişirirken besin değerini yok eden hata; Ev hanımları aslında hiç umursamıyor - Sayfa 3

Bıçakla doğramak yerine ıspanakları ellerinizle koparmayı deneyin. Biçimsiz olsa da sağlıklı halinden asla ödün vermeyecektir. Bunun yerine dilerseniz plastik kesme doğrama aparatları da kullanabilirsiniz.

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Ispanak pişirirken besin değerini yok eden hata; Ev hanımları aslında hiç umursamıyor - Sayfa 4

Günün püf noktası:

  • 1 bağ ıspanak (orta boy)
  • 1 kırmızı soğan
  • 1 su bardağı yaz domates sosu (yoksa 4 orta boy domates rendesi)
  • 3 yk baldo pirinç
  • 2 tk başbaşı bulgur
  • Yarım su bardağı içme suyu
  • Bir çay kaşığı zerdeçal
  • Deniz tuzu & taze çekilmiş karabiber
  • Zeytinyağı

Servis için:

  • Yoğurt
  • Kırmızı acı biber
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