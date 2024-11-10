Ispanak pişirirken besin değerini yok eden hata; Ev hanımları aslında hiç umursamıyor
Kış aylarının besin deposu ıspanağı yemek vücudun demir ihtiyaçlarını karşılıyor. Fakat pişirirken yapılan bir hata ıspanaktaki besin değerini adeta uçuruyor.
Kış aylarının az bulunan ve değerli sebzelerinden ıspanak tam bir demir deposudur. Özellikle çocukların bünyesinin ihtiyacı olan besinleri yüksek oranda karşılar.
ISPANAKTAKİ TÜM BESİN DEĞERİNİ YOK EDİYOR
Fakat evlerde ıspanak pişirirken besin değerini yok eden bu hataya kimse dikkat etmiyor. Ekonomim.com’un sağlık sitelerinden derlediği bilgiye göre ıspanağı bıçakla doğrarsanız besin değerini yok edersiniz.
Bıçakla doğramak yerine ıspanakları ellerinizle koparmayı deneyin. Biçimsiz olsa da sağlıklı halinden asla ödün vermeyecektir. Bunun yerine dilerseniz plastik kesme doğrama aparatları da kullanabilirsiniz.
Günün püf noktası:
- 1 bağ ıspanak (orta boy)
- 1 kırmızı soğan
- 1 su bardağı yaz domates sosu (yoksa 4 orta boy domates rendesi)
- 3 yk baldo pirinç
- 2 tk başbaşı bulgur
- Yarım su bardağı içme suyu
- Bir çay kaşığı zerdeçal
- Deniz tuzu & taze çekilmiş karabiber
- Zeytinyağı
Servis için:
- Yoğurt
- Kırmızı acı biber