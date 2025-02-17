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  4. Ispanak pişirirken kulak arkası edilen hata. Tüm demir ve besin değerini yok ediyor

Ispanak pişirirken kulak arkası edilen hata. Tüm demir ve besin değerini yok ediyor

Kışın vitamin ve şifa dolu ıspanaklarını pişirirken yapılan hata sebzenin tüm besin değerini uçuruyor

Ispanak pişirirken kulak arkası edilen hata. Tüm demir ve besin değerini yok ediyor - Sayfa 1

Ispanak yemeği kışın çok tüketiliyor. Yoğun demir kaynağı olduğu için tercih edilen ıspanak özellikle çocuklara büyük fayda sağlıyor.

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Ispanak pişirirken kulak arkası edilen hata. Tüm demir ve besin değerini yok ediyor - Sayfa 2

Adeta binbir derde deva olan ıspanak doğru hazırlanıp pişirildiğinde besin değerini de asla kaybetmiyor. Tek yapmanız gereken ıspanağı demir ya da metal kesici aletlerden uzak tutmak.

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Ispanak pişirirken kulak arkası edilen hata. Tüm demir ve besin değerini yok ediyor - Sayfa 3

ISPANAKTAKİ BESİN DEĞERİNİ UÇURUYOR

Ispanağı doğrarken ya da dilimlerken bıçak veya metal alet kullanıyorsanız bu durum besin değerini yok edecektir. Şehir efsanesi gibi görünse de doktorlar da bıçağın ıspanaktaki demiri yok ettiğini söylüyor.

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Ispanak pişirirken kulak arkası edilen hata. Tüm demir ve besin değerini yok ediyor - Sayfa 4

Bu nedenle ıspanağı bıçakla kesip doğramak yerine plastik bıçaklar kullanabilir hatta ellerinizle koparabilirsiniz.

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