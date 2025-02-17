Ispanak pişirirken kulak arkası edilen hata. Tüm demir ve besin değerini yok ediyor
Kışın vitamin ve şifa dolu ıspanaklarını pişirirken yapılan hata sebzenin tüm besin değerini uçuruyor
Ispanak yemeği kışın çok tüketiliyor. Yoğun demir kaynağı olduğu için tercih edilen ıspanak özellikle çocuklara büyük fayda sağlıyor.
Adeta binbir derde deva olan ıspanak doğru hazırlanıp pişirildiğinde besin değerini de asla kaybetmiyor. Tek yapmanız gereken ıspanağı demir ya da metal kesici aletlerden uzak tutmak.
ISPANAKTAKİ BESİN DEĞERİNİ UÇURUYOR
Ispanağı doğrarken ya da dilimlerken bıçak veya metal alet kullanıyorsanız bu durum besin değerini yok edecektir. Şehir efsanesi gibi görünse de doktorlar da bıçağın ıspanaktaki demiri yok ettiğini söylüyor.