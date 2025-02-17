Ispanak pişirirken kulak arkası edilen hata. Tüm demir ve besin değerini yok ediyor

ISPANAKTAKİ BESİN DEĞERİNİ UÇURUYOR

Ispanağı doğrarken ya da dilimlerken bıçak veya metal alet kullanıyorsanız bu durum besin değerini yok edecektir. Şehir efsanesi gibi görünse de doktorlar da bıçağın ıspanaktaki demiri yok ettiğini söylüyor.