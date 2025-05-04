İstanbul, İzmir ve Ankara’ya eşit mesafede ; Genç yaşlı herkesin uğrak adresi oluyor
İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlere yakın olan bu gelişmiş şehir, yaşlı genç herkesin tercih ettiği bölgeler arasında yer almaya başladı.
Kuş Cenneti Milli Parkı gibi göz kamaştıran doğal güzelliği de içinde barındıran Balıkesir Bandırma milyonların uğrak noktası oldu.
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Büyükşehirlere yakın olan Balıkesir taşınarak yeni bir hayat kurmak isteyenlere de kucak açıyor.
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MARMARA BÖLGESİ’NİN ADETA GÖZBEBEĞİ OLDU
Gezecek bölgeleri çok fazla olsan Balıkesir için 1 gün yeterli olmayabilir. gezinomi.com’daki bilgiye göre gezilecek yerler o kadar fazla ki…
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