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  4. İstanbul, İzmir ve Ankara’ya eşit mesafede ; Genç yaşlı herkesin uğrak adresi oluyor

İstanbul, İzmir ve Ankara’ya eşit mesafede ; Genç yaşlı herkesin uğrak adresi oluyor

İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlere yakın olan bu gelişmiş şehir, yaşlı genç herkesin tercih ettiği bölgeler arasında yer almaya başladı.

İstanbul, İzmir ve Ankara’ya eşit mesafede ; Genç yaşlı herkesin uğrak adresi oluyor - Sayfa 1

Kuş Cenneti Milli Parkı gibi göz kamaştıran doğal güzelliği de içinde barındıran Balıkesir Bandırma milyonların uğrak noktası oldu.

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İstanbul, İzmir ve Ankara’ya eşit mesafede ; Genç yaşlı herkesin uğrak adresi oluyor - Sayfa 2

Büyükşehirlere yakın olan Balıkesir taşınarak yeni bir hayat kurmak isteyenlere de kucak açıyor.

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İstanbul, İzmir ve Ankara’ya eşit mesafede ; Genç yaşlı herkesin uğrak adresi oluyor - Sayfa 3

MARMARA BÖLGESİ’NİN ADETA GÖZBEBEĞİ OLDU

Gezecek bölgeleri çok fazla olsan Balıkesir için 1 gün yeterli olmayabilir. gezinomi.com’daki bilgiye göre gezilecek yerler o kadar fazla ki…

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İstanbul, İzmir ve Ankara’ya eşit mesafede ; Genç yaşlı herkesin uğrak adresi oluyor - Sayfa 4

KUŞ CENNETİ

Bandırma merkezine 18 kilometre uzaklığı bulunan Kuş Cenneti’ne özel araçlarla veya gezi otobüsleriyle ulaşım sağlayabilirsiniz.

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