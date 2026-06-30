İSTANBUL LİSTEDE YOK! KİRA GETİRİSİ EN YÜKSEK 10 İL BELLİ OLDU
Türkiye'de kira getirisi en yüksek iller belli oldu! İstanbul listede yok. Şanlıurfa zirvede. Küçük metrekareli evler revaçta. Yatırımcıların gözdesi hangi şehirler?
Türkiye konut piyasası keskin bir dönüşümden geçiyor. Eskiden geniş aile evleri revaçtayken, şimdi 1+1 ve 2+1 daireler yatırımcının gözdesi. Peki, bu durum kira getirisini nasıl etkiledi? Şaşırtıcı veriler var.
Yükselen konut maliyetleri ve değişen yaşam alışkanlıkları, küçük metrekareli evlere talebi patlattı. İnsanlar artık daha az aidat ve fatura ödemek istiyor. Bu durum, yeni projeleri de 1+1 ve 2+1 konutlara yönlendiriyor.
Endeksa'nın verilerine göre, 1+1 dairelerin yıllık kira getirisi yüzde 12 seviyesine ulaştı. Bu, son yılların en yüksek rakamı. Satılık konut ilanlarının yarısını artık bu küçük daireler oluşturuyor.