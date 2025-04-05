İstanbul Valiliği’nden uyarı geldi! Tarih belli oldu; kar, sağanak, soğuk hava geliyor
Sıcaklıklar düşüyor gök gürültü sağanak yağışlar ve kar geliyor. İstanbul Valiliği tarih vererek uyardı. Valilik, Marmara Bölgesi'nde yağmur ve karla karışık yağmur beklendiğini belirterek olumsuzluklara karşı uyardı.
Dondurucu soğuklar geri dönüyor
Havalar soğuyor. Marmara Bölgesi sağanak yağışlar ve karın etkisi altına giriyor. İstanbul Valiliği meteorolojik değerlendirmelere dayanarak, 8 Nisan 2025 Salı günü Marmara Bölgesi'nin doğusunda İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da yağmur ve karla karışık yağmur beklendiğini duyurdu.
Kar geri dönüyor, buz keseceğiz
Duyuruda, meydana gelebilecek kar yağışı ile buzlanma, don ve zirai don olaylarına karşı uyarıların takip edilmesi istendi.
Yeni haftada hava nasıl olacak?
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
- Ülkemizin 07 Nisan 2025 #Pazartesi günü kuzeybatı (Trakya) kesimlerden itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıkları birden düşecek
- Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, #Pazartesi günü Trakya (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kesimlerden başlamak üzere hafta boyunca azalarak bölge genelinde mevsim normallerinin altına düşeceği; bölge genelinde 5 ila 7 derece, iç ve yüksek kesimlerde ise 7 ila 9 derece mevsim normalleri altına ineceği tahmin ediliyor.