İstanbul Valiliği’nden uyarı geldi! Tarih belli oldu; kar, sağanak, soğuk hava geliyor

Yeni haftada hava nasıl olacak?

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

- Ülkemizin 07 Nisan 2025 #Pazartesi günü kuzeybatı (Trakya) kesimlerden itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.