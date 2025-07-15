İstanbul’a 1 saat mesafede! Toplu taşıma bile gidiyor ama kimse burayı bilmiyor.

KUZUYAYLA TABİAT PARKI

Eşsiz Sapanca Gölü manzarasıyla Kuzuyayla Tabiat Parkı koruma altına alınmış bir alandır. Kayın, orman gülü, kestane, gürgen ve meşe gibi zengin bitki örtüsüyle süslenmiştir. Yer yer varlık gösteren karaçam ve sarıçam ağaçları da güzelliğini taçlandırmaktadır. Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Kuzuyayla, günübirlik doğa yürüyüşü, fotoğrafçılık, yaban hayat gözlemciliği ve bisiklet sürüşü için yeterli altyapı ve doğal ortama sahiptir. Ayrıca alan içerisinde kır lokantaları ve piknik alanları da mevcut.