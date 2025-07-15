İstanbul’a 1 saat mesafede! Toplu taşıma bile gidiyor ama kimse burayı bilmiyor.
İstanbul dışına çıkmak ama uzağa gitmek istemeyenler için herkesin bilmediği bu rotalar ilgi görüyor.
Yaz etkisini iyice artırmaya başladı. Koca 1 yıl boyunca çalışan ve artık dinlenme ihtiyacı duyanlar ise tatil rotaları çizmeye başladı.
HEM İSTANBUL’A YAKIN HEM DE ULAŞIMI KOLAY
İstanbul’dan çok da uzaklaşmak istemeyenler ise şehrin yakınlarındaki illeri gezmeyi tercih ediyor.
kocaeli.bel.tr sitesindeki bilgiye göre İstanbul’a yakın ve bol bol gezme yerleri olan Kocaeli hakkındaki bilgileri sizler için derledik.
KUZUYAYLA TABİAT PARKI
Eşsiz Sapanca Gölü manzarasıyla Kuzuyayla Tabiat Parkı koruma altına alınmış bir alandır. Kayın, orman gülü, kestane, gürgen ve meşe gibi zengin bitki örtüsüyle süslenmiştir. Yer yer varlık gösteren karaçam ve sarıçam ağaçları da güzelliğini taçlandırmaktadır. Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Kuzuyayla, günübirlik doğa yürüyüşü, fotoğrafçılık, yaban hayat gözlemciliği ve bisiklet sürüşü için yeterli altyapı ve doğal ortama sahiptir. Ayrıca alan içerisinde kır lokantaları ve piknik alanları da mevcut.