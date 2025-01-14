İstanbul’a 40. ilçe geliyor. 20 mahalle birleşiyor adı da belli!
Türkiye’nin en çok ilçelerine ev sahipliği yapan İstanbul’a 20 mahalleden oluşan yeni bir ilçe geliyor.
Nüfusu bazı ülkelerden daha kalabalık olan İstanbul için yeni bir ilçe müjdesi geldi. Kentteki idari yapıyı değiştirecek olan gelişmeye göre 20 mahalleden oluşan bir ilçe kurulacak.
sariyergazetesi.com’un haberine göre Beşiktaş, Sarıyer, Kağıthane ve Eyüpsultan ilçelerinde bulunan yaklaşık 20 mahallenin bir araya gelmesiyle oluşacak yeni ilçeye Levent adı verilecek.
Levent İlçesinin sınırları henüz kesinleşmese de özellikle plan dahilinde birleştirilecek ilçeler şu şekilde: