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  4. İstanbul’a sadece 1 saat uzakta * Kimse bilmiyor ; Giden eli boş dönmüyor

İstanbul’a sadece 1 saat uzakta * Kimse bilmiyor ; Giden eli boş dönmüyor

İstanbul’a yakınlığıyla bilinen Nüzhetiye Şelalesi yürüyüş, tırmanış aktivitesi sevenlerin uğrak noktası oldu.

İstanbul’a sadece 1 saat uzakta * Kimse bilmiyor ; Giden eli boş dönmüyor - Sayfa 1

Havalar soğumaya başladı ve araçlarını zorlu iklim koşullarına hazırlayanlar heyecanla gidilecek adresleri belirlemeye başladı. Kış sporları ve soğuk havalar için de gezmek için tam bir cennet olan ülkemiz bu konuda çok sayıda turist de ağırlıyor.

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İstanbul’a sadece 1 saat uzakta * Kimse bilmiyor ; Giden eli boş dönmüyor - Sayfa 2

Şimdi İstanbul gibi büyük bir metropolde yaşayarak keşmekeşten sıkılanlar için sadece bir buçuk saat uzaklıkta nefis bir rota paylaşacağız.

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İstanbul’a sadece 1 saat uzakta * Kimse bilmiyor ; Giden eli boş dönmüyor - Sayfa 3

İSTANBUL’A 1.5 SAAT UZAKLIKTA BULUNUYOR

Bu rotalar arasında tabiat parkları, şelaleler ve ormanlar bulunuyor, hem size hem de ailenize iyi gelecek. Özellikle bu şelale, İstanbul’a 1,5 saat uzaklıkta ve suyuyla tam anlamıyla şifa sağlıyor.

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İstanbul’a sadece 1 saat uzakta * Kimse bilmiyor ; Giden eli boş dönmüyor - Sayfa 4

ensonhaber.com’un haberine göre İstanbul’dan sadece 1,5 saat uzaklıkta bulunan Nüshetiye Şelalesi, trekking tutkunlarının ve doğa severlerin gözdesi haline gelmiş durumda.

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