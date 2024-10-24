İstanbul’a sadece 1 saat uzakta * Kimse bilmiyor ; Giden eli boş dönmüyor
İstanbul’a yakınlığıyla bilinen Nüzhetiye Şelalesi yürüyüş, tırmanış aktivitesi sevenlerin uğrak noktası oldu.
Havalar soğumaya başladı ve araçlarını zorlu iklim koşullarına hazırlayanlar heyecanla gidilecek adresleri belirlemeye başladı. Kış sporları ve soğuk havalar için de gezmek için tam bir cennet olan ülkemiz bu konuda çok sayıda turist de ağırlıyor.
Şimdi İstanbul gibi büyük bir metropolde yaşayarak keşmekeşten sıkılanlar için sadece bir buçuk saat uzaklıkta nefis bir rota paylaşacağız.
İSTANBUL’A 1.5 SAAT UZAKLIKTA BULUNUYOR
Bu rotalar arasında tabiat parkları, şelaleler ve ormanlar bulunuyor, hem size hem de ailenize iyi gelecek. Özellikle bu şelale, İstanbul’a 1,5 saat uzaklıkta ve suyuyla tam anlamıyla şifa sağlıyor.