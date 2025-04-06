İstanbul'da 22 ilçe için kötü haber geldi: Saatlerce sürecek hemen kontrol edin, önleminizi alın!
7 Nisan pazartesi günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleri BEDAŞ duyurdu. Saatlerce sürecek elektrik kesintileri 22 ilçede yaşanacak. "İstanbul elektrik kesintisi sorgulama, BEDAŞ elektrik kesintisi, elektrikler ne zaman gelecek?, elektrik kesintisi sorgulama, elektrik arıza" şeklinde araştırmaya başladı. Peki İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte yanıtı...
BEDAŞ, İstanbul'da planlı bakım çalışmaları kapsamında 7 Nisan pazartesi günü elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleleri internet sitesi üzerinden duyurdu.
BEDAŞ'ın açıkladığı ilçe ve sokaklar şöyle:
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