İstanbul'da 31 ilçede elektrik kesintisi: 8 saat sürecek! Esenler, Pendik, Şişli, Bağcılar, Tuzla...
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ), 20 Haziran Cuma günü kenttin birçok ilçesinde elektrik kesintileri yapılacağını duyurdu. Bazı ilçelerde elektrik kesintilerinin 8-9 saate kadar çıkacağını belirtti. Vatandaşlar "İstanbul elektrikler ne zaman gelecek, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama, AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama, 20 Haziran İstanbul elektrik kesintileri" sorularının yanıtını araştırmaya başladı.
BEDAŞ ve AYEDAŞ planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul’un 31 ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Kesinti yaşanacak mahalle ve sokaklar ile saat aralıkları ayrıntılı şekilde açıklandı.
Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler şu şekilde:
Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Zeytinburnu
İşte ilçe ilçe mahalle mahalle elektrik kesintileri...