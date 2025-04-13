İstanbul'da 34 ilçe için kritik uyarı yapıldı: Saat verildi, hemen önlem alın: 9 saate kadar sürecek
İstanbul'da yaşayan milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren uyarısı BEDAŞ ve AYEDAŞ yaptı. Planlı bakım çalışmaları kapsamında Anadolu Yakası'nda 11 ilçe, Avrupa Yakası'nda 23 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Saatlerce sürecek elektrik kesintisi sonrası "Elektrikler ne zaman gelecek, AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama, 14 Nisan elektrik kesintileri, pazartesi günü elektrik kesintileri, bugün elektrik kesintisi sorgulama" şeklinde araştırmaya başladı. İşte İstanbul'da ilçe ilçe elektrik kesintisi...
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) ve Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) tarafından sosyal medyadan yapılan duyuruya göre, İstanbul'un 34 ilçesinde yarın elektrik kesintisi yaşanacak. Yayımlanan planlı kesinti programına göre bazı ilçelerde yarın elektrik kesintisi 9 saate kadar sürerken bazı ilçelerde de 8 saatlik kesintiler yaşanacak.
Peki, elektrikler ne zaman gelecek?
İşte 14 Nisan tarihli BEDAŞ elektrik kesintisi programı...