İstanbul'da hangi şehirden, kaç kişi var? İşte en çok ve en az göç alınan iller...
Türkiye deprem gerçeği ile tekrar yüzleşirken, dikkatler, geçen haftaki 6,2’lik sarsıntıdan en fazla İstanbul’a çevrildi. Megakentte 15,7 milyon insan ikamet ederken; bunlar arasında Sivas, Kastamonu, Ordu, Giresun ve Tokatlılar ilk 5 sırada yer aldı. Burdur, Muğla, Hakkâri, Yalova ve Uşak ise İstanbul’a en az göç veren iller oldu. Büyük depremlerden daha en az etkilenen Karadeniz illerinden İstanbul’a gelenlerin ağırlıkta olduğu da dikkat çekiyor.
Geçen hafta Marmara Denizi’nde yaşanan 6,2 şiddetindeki depremin artçıları devam ederken, sarsıntılardan en çok etkilenen İstanbul ile ilgili tartışmalar da yeniden gündeme geldi.
Bu süreçte mega kentteki yoğunluğun Anadolu’ya kaydırılması görüşü de tekrar yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.
İSTANBUL’UN TAŞIDIĞI RİSK
Son verilere göre İstanbul'un nüfusu 2024’te 45 bin 678 kişi artarak 15 milyon 701 bin 602 kişi oldu. Türkiye nüfusunun yaklaşık %18,3'ü İstanbul'da ikamet ediyor. 2023 yılında İstanbul, 8 trilyon 60 milyar TL ile toplam GSYH'den de %30,4 pay aldı.
Uzmanlar “Bu rakamlar, aslında İstanbul’un ne kadar büyük bir riski taşıdığını da gösteriyor” uyarısında bulundu.
EN ÇOK HANGİ İLDEN GELDİLER?
Bu arada dikkatler İstanbul’un en çok göç aldığı şehirlere çevrildi. 2024 verilerine göre “Nüfusa Kayıtlı Olunan İl” istatistikleri dikkate alındığında, İstanbul’un demografik yapısında en fazla nüfusa sahip ilk 10 il şöyle sıralandı: