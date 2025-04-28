İstanbul'da hangi şehirden, kaç kişi var? İşte en çok ve en az göç alınan iller...

İSTANBUL’UN TAŞIDIĞI RİSK

Son verilere göre İstanbul'un nüfusu 2024’te 45 bin 678 kişi artarak 15 milyon 701 bin 602 kişi oldu. Türkiye nüfusunun yaklaşık %18,3'ü İstanbul'da ikamet ediyor. 2023 yılında İstanbul, 8 trilyon 60 milyar TL ile toplam GSYH'den de %30,4 pay aldı.

Uzmanlar “Bu rakamlar, aslında İstanbul’un ne kadar büyük bir riski taşıdığını da gösteriyor” uyarısında bulundu.