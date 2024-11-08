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  4. İstanbul'da olağandışı görüntü! Deniz metrelerce çekildi...

İstanbul'da olağandışı görüntü! Deniz metrelerce çekildi...

İstanbul'da Menekşe Sahili’nde deniz suyunun çekilmesiyle sahilde küçük adacıklar ortaya çıktı. Denizin çekilmesiyle balıkçılar denize açılamadı.

İstanbul'da olağandışı görüntü! Deniz metrelerce çekildi... - Sayfa 1

İstanbul Küçükçekmece’deki Menekşe Sahili’nde deniz suyu çekildi ve sahil boyunca küçük adacıklar oluştu.

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İstanbul'da olağandışı görüntü! Deniz metrelerce çekildi... - Sayfa 2

Havadan çekilen görüntülerde sahil şeridi boyunca adacıkların oluştuğu ve deniz suyunun metrelerce çekildiği görüldü.

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İstanbul'da olağandışı görüntü! Deniz metrelerce çekildi... - Sayfa 3

Deniz suyunun bu yıl önceki yıllara göre çok daha fazla çekildiğine dikkat çeken balıkçılar, suyun sığlaşması nedeniyle avlanmaya çıkamadıklarını dile getirdi.

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İstanbul'da olağandışı görüntü! Deniz metrelerce çekildi... - Sayfa 4

“Denizin çekilmesinden dolayı balığa çıkamıyoruz”

Menekşe Deresi’nde balıkçılık yapan Fatih Akkor, bu yıl deniz suyu seviyesinde her zamankinden daha fazla çekilme olduğunu belirtti.

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