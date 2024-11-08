İstanbul'da olağandışı görüntü! Deniz metrelerce çekildi...
İstanbul'da Menekşe Sahili’nde deniz suyunun çekilmesiyle sahilde küçük adacıklar ortaya çıktı. Denizin çekilmesiyle balıkçılar denize açılamadı.
İstanbul Küçükçekmece’deki Menekşe Sahili’nde deniz suyu çekildi ve sahil boyunca küçük adacıklar oluştu.
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Havadan çekilen görüntülerde sahil şeridi boyunca adacıkların oluştuğu ve deniz suyunun metrelerce çekildiği görüldü.
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Deniz suyunun bu yıl önceki yıllara göre çok daha fazla çekildiğine dikkat çeken balıkçılar, suyun sığlaşması nedeniyle avlanmaya çıkamadıklarını dile getirdi.
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