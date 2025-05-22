İstanbul’da trafik çilesi bitmiyor! En yoğun saatler ve rotalar belli oldu
Araştırma İstanbul’da trafik çilesinin kaybedilen zamanı ve kazaların yoğun olduğu saatler ile rotaları tespit etti. İstanbul Üniversitesi’nin çalışması, trafik kazalarının daha çok işe gidiş ve işe dönüş saatlerinde ve ana arterlerde gerçekleştiğini ortaya koydu.
İstanbulluların en büyük sorunlarından olan trafik ile ilgili İstanbul Üniversitesi’nin araştırması kaybedilen zamanı ve kazaların yoğun olduğu saatleri gün yüzüne çıkardı. Kazalar en çok ana arterlerde sabah ve akşam saatlerinde yoğunlaştığı tespit edildi.
İstanbullular direksiyon başında 105 saat kaybetti
Veriye Dayalı Trafik Kaza Süresinin Yapay Zeka ile Tahmini üzerine yapılan çalışmada, İstanbul'da 2024 yılında 97 bin 354 kaza kayıtlara geçti, yıllık kayıp zaman 105 saat olarak ölçüldü.
İstanbul trafik sıkışıklığında Avrupa’da birinci
Uluslararası araştırma şirketlerinin sonuçlarına göre trafik sıkışıklık seviyesi yüzde 41 olarak ölçülen İstanbul, bu oranla sıkışıklık sıralamasında Avrupa'da birinci, dünya genelinde 35'inci sırada yer alıyor.
Megakent İstanbul’un trafik sorunu incelendi
Trafik sıkışıklığının her geçen gün daha da arttığı megakentin bu sorununa akademisyenler çeşitli çalışmalar ve yapay zeka araştırmalarıyla çözüm üretmeyi hedefliyor.
İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hüseyin Korkmaz'ın, doktora tezi olarak hazırladığı Veriye Dayalı Trafik Kaza Süresinin Yapay Zeka ile Tahmini'ne ilişkin çalışmasına göre 2024 yılında 97 bin 354 kazanın kayıtlara geçtiği şehirde yıllık kayıp zaman 105 saat olarak ölçüldü.