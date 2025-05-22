İstanbul’da trafik çilesi bitmiyor! En yoğun saatler ve rotalar belli oldu

Megakent İstanbul’un trafik sorunu incelendi

Trafik sıkışıklığının her geçen gün daha da arttığı megakentin bu sorununa akademisyenler çeşitli çalışmalar ve yapay zeka araştırmalarıyla çözüm üretmeyi hedefliyor.

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hüseyin Korkmaz'ın, doktora tezi olarak hazırladığı Veriye Dayalı Trafik Kaza Süresinin Yapay Zeka ile Tahmini'ne ilişkin çalışmasına göre 2024 yılında 97 bin 354 kazanın kayıtlara geçtiği şehirde yıllık kayıp zaman 105 saat olarak ölçüldü.