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  4. İstanbul'dan kaçanların uğrak noktası oldu, deprem riski neredeyse yok! Akın akın göç almaya başladı

İstanbul'dan kaçanların uğrak noktası oldu, deprem riski neredeyse yok! Akın akın göç almaya başladı

İstanbul'da depremden korkan riski en az olan illeri tercih etmeye başladı. Her zaman doğası ve tarihi ile ön plana çıkan Ordu'nun Ünye ilçesi yine akın akın göç alıyor

İstanbul'dan kaçanların uğrak noktası oldu, deprem riski neredeyse yok! Akın akın göç almaya başladı - Sayfa 1

Deprem, İstanbul'un bir gerçeği. Deprem ve jeoloji profesörlerinin büyük bir çoğunluğu İstanbul'da 7.2'nin üzerinde büyük bir deprem bekliyor. 

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İstanbul'dan kaçanların uğrak noktası oldu, deprem riski neredeyse yok! Akın akın göç almaya başladı - Sayfa 2

Sismik bir boşluk olduğu söylenen Marmara Denizi'nin boydan boya kırılacağı ve bu enerjiden de ortaya 7'den büyük bir deprem meydana geleceği artık pek çok deprem profesörünün ilk söylediği cümle oluyor. 

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İstanbul'dan kaçanların uğrak noktası oldu, deprem riski neredeyse yok! Akın akın göç almaya başladı - Sayfa 3

Öyle ki herhangi bir can kaybı olmamasına rağmen İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem bile korkutmaya yetti. 

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İstanbul'dan kaçanların uğrak noktası oldu, deprem riski neredeyse yok! Akın akın göç almaya başladı - Sayfa 4

Bu depremin ardından pek çok kişi tası tarağı toplayıp deprem riski en az olan illere yöneldi. Bu noktada ön plana Ünye çıktı. Ordu'nun doğusu, Samsun'un batısında yer alan Ünye, deprem riski açısından  güvenilir bir nokta olarak ön plana çıkıyor. 

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