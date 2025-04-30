İstanbul'dan kaçanların uğrak noktası oldu, deprem riski neredeyse yok! Akın akın göç almaya başladı
İstanbul'da depremden korkan riski en az olan illeri tercih etmeye başladı. Her zaman doğası ve tarihi ile ön plana çıkan Ordu'nun Ünye ilçesi yine akın akın göç alıyor
Deprem, İstanbul'un bir gerçeği. Deprem ve jeoloji profesörlerinin büyük bir çoğunluğu İstanbul'da 7.2'nin üzerinde büyük bir deprem bekliyor.
Sismik bir boşluk olduğu söylenen Marmara Denizi'nin boydan boya kırılacağı ve bu enerjiden de ortaya 7'den büyük bir deprem meydana geleceği artık pek çok deprem profesörünün ilk söylediği cümle oluyor.
Öyle ki herhangi bir can kaybı olmamasına rağmen İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem bile korkutmaya yetti.