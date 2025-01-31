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  4. İstanbullular, dikkat! Valilik uyardı: Kar yağışı geliyor!

İstanbullular, dikkat! Valilik uyardı: Kar yağışı geliyor!

İstanbul Valiliği, kentte hava sıcaklığının 6 ila 12 derece azalmasının beklendiğini duyurarak, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

İstanbullular, dikkat! Valilik uyardı: Kar yağışı geliyor! - Sayfa 1

İstanbul Valiliği, kent genelinde hava sıcaklıklarının 6 ila 12 derece arasında azalmasının beklendiğini duyurdu.

Ani sıcaklık düşüşü nedeniyle vatandaşların dikkatli olması belirtilirken, olası olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

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İstanbullular, dikkat! Valilik uyardı: Kar yağışı geliyor! - Sayfa 2

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre hava sıcaklığının 4 Şubat Salı günü düşeceği, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren 6 ila 12 derece azalarak bölge genelinde mevsim normallerinin altına ineceğinin tahmin edildiği belirtildi.

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İstanbullular, dikkat! Valilik uyardı: Kar yağışı geliyor! - Sayfa 3

İstanbul'da salıdan itibaren gerçekleşmesi beklenen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının 2/5 derece olmasının beklendiği kaydedildi.

 

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İstanbullular, dikkat! Valilik uyardı: Kar yağışı geliyor! - Sayfa 4

Soğuk havanın, kuzey yönlerden kuvvetli esmesi beklenen rüzgarlarla birlikte bir haftalık periyotta etkisini sürdürmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, bu periyotta karla karışık sağanak ve kar yağışı görüleceğinin tahmin edildiği belirtildi.

 

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