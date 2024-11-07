İstanbulluların uğrak noktasıydı: Sular çekildi, kayıklar karaya oturdu
Marmara Bölgesi'nin en büyük doğal kaynağı olan Sapanca Gölü'nün su kotu, kuraklık nedeniyle 30,13 metreye düştü. Kuraklık nedeniyle göldeki kayıklar karaya oturdu.
Sakarya ve Kocaeli'nin en önemli içme suyu kaynağı Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi, kuraklık nedeniyle son 5 yılın en düşük kotu olan 30,13 metreye indi.
Türkiye'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle yazın yeteri kadar yağış düşmemesi, bilinçsiz sulama, kaçak kullanım ve diğer faktörlerin etkisiyle birçok ilde göl, baraj, nehir ve akarsu gibi su kaynaklarında kuraklık yaşandı.
Kocaeli ve Sakarya'da 3 milyon insanın içme suyu ihtiyacını karşılayan ve Marmara Bölgesi'nin en büyük doğal kaynağı olan Sapanca Gölü de bu durumdan olumsuz etkilendi.